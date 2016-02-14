CFTC报告：CBOT玉米期货2月9日持仓报告(表)

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约：1,403,163口
343,188 358,187 238,897 665,959 604,222 1248044 1201306 155,119 201,857
较2月2日变动(未平仓合约：增加34,331口)
-3,645 37,084 7,384 18,253 -27,047 21,992 17,421 12,339 16,910
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.5 25.5 17.0 47.5 43.1 88.9 85.6 11.1 14.4
各类交易商数量(总计为:722家)
143 191 197 260 289 530 587
(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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