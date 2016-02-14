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市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 06:35 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货2月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约：1,403,163口

343,188 358,187 238,897 665,959 604,222 1248044 1201306 155,119 201,857

较2月2日变动(未平仓合约：增加34,331口)

-3,645 37,084 7,384 18,253 -27,047 21,992 17,421 12,339 16,910

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.5 25.5 17.0 47.5 43.1 88.9 85.6 11.1 14.4

各类交易商数量(总计为:722家)

143 191 197 260 289 530 587

(完)

(编译 李婷仪 审校 许娜)

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