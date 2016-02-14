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市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 06:45 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约: 445,244口

115,990 197,463 99,411 187,074 103,983 402,475 400,857 42,769 44,387

较2月2日变动(未平仓合约：增加:37,746口)

8,304 33,770 3,358 23,899 -1,842 35,561 35,286 2,185 2,460

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.1 44.3 22.3 42.0 23.4 90.4 90.0 9.6 10.0

各类交易商数量(总计为:424家)

131 144 139 110 91 325 311

(完)

(整理 李婷仪 审校 戴素萍)

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