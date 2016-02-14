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货币新闻 | 2016年 2月 15日 星期一 06:44 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约: 736,229口

134,895 205,434 127,161 414,157 329,939 676,213 662,534 60,016 73,695

较2月2日变动(未平仓合约：增加:20,612口)

-13,538 16,474 14,378 20,120 -12,430 20,960 18,422 -348 2,190

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.3 27.9 17.3 56.3 44.8 91.8 90.0 8.2 10.0

各类交易商数量(总计为:549家)

134 175 196 166 165 427 450

(完) (整理 李婷仪 审校 戴素萍)

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