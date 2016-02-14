CFTC报告：CBOT大豆期货2月9日持仓报告(表)

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约: 736,229口
134,895 205,434 127,161 414,157 329,939 676,213 662,534 60,016 73,695
较2月2日变动(未平仓合约：增加:20,612口)
-13,538 16,474 14,378 20,120 -12,430 20,960 18,422 -348 2,190
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.3 27.9 17.3 56.3 44.8 91.8 90.0 8.2 10.0
各类交易商数量(总计为:549家)
134 175 196 166 165 427 450
(完) (整理 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。