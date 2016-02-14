金砖国家：2月12日股汇市收盘纵览

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月12日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报711.24点，下跌0.25%。
中国股市：逢假期休市。
中国汇市：逢假期休市。
香港股市：恒指挫跌1.2%至三年半最低收位，因全球市场进一步下跌
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,808.045点，上涨1.25%，受助于油价上涨提振巴西国家石油公司(Petrobras) 的股价。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9889/95，上日收报3.9820/37。
============================================================================
南非股市：收高并创下1月21日以来最大单日百分比涨幅，因大宗商品价格上扬支撑矿业类股。指标Top-40指数 收报43,119.66点，上涨2.53%；大盘综合指数 收报48,589.69点，上涨2.48%。
南非汇市：兰特兑美元转升为跌，因美国数据强劲提振美元
=========================================================================
印度股市：小幅收涨但周线录得2009年7月以来最大跌幅，因企业获利令人失望且全球市场呈现疲态，打压市场人气。BSE指数 收报22,986.12点，上涨0.15%，本周跌6.62%；NSE指数 收报6,980.95点，上涨0.07%，本周跌6.78%。
印度汇市：卢比兑美元 收复稍早全部失地，收高于68.23/68.24，上日收报68.29/68.30；因出口商卖出美元，且印度央行入市干预以遏制汇价过度波动。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报689.9点，上涨2.76%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报366.56点，上涨2.9%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报78.34，升值1.57%；卢布兑欧元 报88.138，升值2.36%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。