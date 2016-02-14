版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 07:38 BJT

金砖国家：2月12日股汇市收盘纵览

路透2月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月12日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报711.24点，下跌0.25%。

中国股市：逢假期休市。

中国汇市：逢假期休市。

香港股市：恒指挫跌1.2%至三年半最低收位，因全球市场进一步下跌

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,808.045点，上涨1.25%，受助于油价上涨提振巴西国家石油公司(Petrobras) 的股价。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9889/95，上日收报3.9820/37。

============================================================================

南非股市：收高并创下1月21日以来最大单日百分比涨幅，因大宗商品价格上扬支撑矿业类股。指标Top-40指数 收报43,119.66点，上涨2.53%；大盘综合指数 收报48,589.69点，上涨2.48%。

南非汇市：兰特兑美元转升为跌，因美国数据强劲提振美元

=========================================================================

印度股市：小幅收涨但周线录得2009年7月以来最大跌幅，因企业获利令人失望且全球市场呈现疲态，打压市场人气。BSE指数 收报22,986.12点，上涨0.15%，本周跌6.62%；NSE指数 收报6,980.95点，上涨0.07%，本周跌6.78%。

印度汇市：卢比兑美元 收复稍早全部失地，收高于68.23/68.24，上日收报68.29/68.30；因出口商卖出美元，且印度央行入市干预以遏制汇价过度波动。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报689.9点，上涨2.76%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报366.56点，上涨2.9%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报78.34，升值1.57%；卢布兑欧元 报88.138，升值2.36%。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐