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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 07:49 BJT

《全球汇市》市场情绪趋稳带动日圆脱离高点，关注中国金融市场动向

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1220 1.1258 -0.34 +3.31 1.0860

美元/日圆 113.61 113.20 +0.36 -5.56 120.30

欧元/日圆 127.48 127.44 +0.03 -2.29 130.47

美元/瑞郎 0.9779 0.9768 +0.11 -2.39 1.0018

英镑/美元 1.4512 1.4505 +0.05 -1.53 1.4738

美元/加元 1.3841 1.3845 -0.03 +0.01 1.3839

美元/离岸人民币 6.5104 6.5090 +0.02 -0.88 6.5680

澳元/美元 0.7109 0.7097 +0.17 -2.28 0.7275

新西兰元/美元 0.6631 0.6629 +0.03 -2.84 0.6825

澳元/日圆 80.780 80.430 +0.44 -7.81 87.620

新西兰元/日圆 74.950 75.030 -0.11 -8.58 81.980

英镑/日圆 164.89 164.35 +0.33 -6.96 177.22

澳元/新西兰元 1.0719 1.0712 +0.07 +0.52 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/许娜；审校 王丽鑫/王颖/张涛)

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