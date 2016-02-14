《全球汇市》市场情绪趋稳带动日圆脱离高点，关注中国金融市场动向

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1220 1.1258 -0.34 +3.31 1.0860
美元/日圆 113.61 113.20 +0.36 -5.56 120.30
欧元/日圆 127.48 127.44 +0.03 -2.29 130.47
美元/瑞郎 0.9779 0.9768 +0.11 -2.39 1.0018
英镑/美元 1.4512 1.4505 +0.05 -1.53 1.4738
美元/加元 1.3841 1.3845 -0.03 +0.01 1.3839
美元/离岸人民币 6.5104 6.5090 +0.02 -0.88 6.5680
澳元/美元 0.7109 0.7097 +0.17 -2.28 0.7275
新西兰元/美元 0.6631 0.6629 +0.03 -2.84 0.6825
澳元/日圆 80.780 80.430 +0.44 -7.81 87.620
新西兰元/日圆 74.950 75.030 -0.11 -8.58 81.980
英镑/日圆 164.89 164.35 +0.33 -6.96 177.22
澳元/新西兰元 1.0719 1.0712 +0.07 +0.52 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/许娜；审校 王丽鑫/王颖/张涛)
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路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。