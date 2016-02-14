欧洲经济指标预测--2月15日-2月22日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月15日当周
2月15日(一)
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差236
2月16日(二)
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差10.97
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差44.09
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.7% +0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.2%
核心CPI(较前月) -0.8% +0.3%
(较上年同期) +1.3% +1.4%
零售物价指数(RPI)(较前月) -0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.4% +1.2%
扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.3%
0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)
投入物价(较前月) 1月 -1.4% -0.8%
(较上年同期) -8.8% -10.8%
产出物价(较前月) -0.3% -0.2%
(较上年同期) -0.9% -1.2%
核心产出(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 0 正10.2
现况指数 正56 正59.7
2月17日(三)
0930 英国请领失业金人数(千人) 1月 减少3.0 减少4.3
按ILO标准计算的失业率 截至12月的三个月 5.0% 5.1%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.9% +2.0%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.9% +1.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负3.0
2月18日(四)
0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差25.44
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月 -1.0% +0.2%
(较上年同期) +0.4% +0.3%
0900 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余298
经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 盈余264
投资净流动(亿欧元) -- 流入452
2月19日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.5%
(较上年同期) -2.0% -2.3%
0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 1月 -139.0 68.71
收支短差(亿英镑) -- 81.31
0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.8% -1.0%
(较上年同期) +3.6% +2.6%
1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负6.70 负6.3
2月22日当周
2月22日(一)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 50.0
服务业PMI -- 50.3
综合PMI -- 50.2
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -5.5%
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.3
服务业PMI -- 55.0
综合PMI -- 54.5
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -2.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.2 52.3
服务业PMI 53.5 53.6
综合PMI 53.5 53.6
(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。