《中国报摘》--中国证券报2月15日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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* 头版头条:
--中国总理李克强周日主持召开国务院常务会议，部署推动医药产业创新升级，更好服务惠民生稳增长；确定进一步促进中医药发展措施，发挥传统医学优势造福人民；决定开展服务贸易创新发展试点，推进外贸转型增强服务业竞争力。
* 其他:
--好买基金研究中心仓位报告显示，春节前最后一周，公募基金仓位总体处于历史中位偏高水平。行业配置方面，国防军工、房地产和有色三个板块加仓幅度居前。
--中国保监会近日印发《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》，业内人士表示，P2P平台的特殊投保需求对保险公司开发保证保险产品以及相应能力提出较高要求，未来保险公司对于P2P平台的选择将趋标准化，合作也将更加规范。
--房地产“去库存”的大势下，房企发展策略加速分化。龙头房企侧重做“加法”，或冲刺“千亿俱乐部”，或优化项目的城市布局；中小房企侧重做“减法”，或降价跑量，或退地卖项目。同时，不少品牌房企“加减法”混用，“减”住宅“加”商业、旅游、养老等特色地产，优化主业产品线。此外，做金融，搞医药，多元化转型也在提速。
--国家信息中心宏观政策动向课题组发布报告认为，2016年只要经济不出现严重问题，房地产市场各项指标将保持低位运行，房地产市场整体量升价缓，但区域市场仍会继续分化。因此，房地产政策仍需要注意差异性，应赋予企业更多自主权。激发改善型需求加快去库存仍是最重要的主题，房地产企业转型和兼并的步伐也将加快。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。