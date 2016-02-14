《中国报摘》--中国证券报2月15日

* 头版头条:

--中国总理李克强周日主持召开国务院常务会议，部署推动医药产业创新升级，更好服务惠民生稳增长；确定进一步促进中医药发展措施，发挥传统医学优势造福人民；决定开展服务贸易创新发展试点，推进外贸转型增强服务业竞争力。

* 其他:

--好买基金研究中心仓位报告显示，春节前最后一周，公募基金仓位总体处于历史中位偏高水平。行业配置方面，国防军工、房地产和有色三个板块加仓幅度居前。

--中国保监会近日印发《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》，业内人士表示，P2P平台的特殊投保需求对保险公司开发保证保险产品以及相应能力提出较高要求，未来保险公司对于P2P平台的选择将趋标准化，合作也将更加规范。

--房地产“去库存”的大势下，房企发展策略加速分化。龙头房企侧重做“加法”，或冲刺“千亿俱乐部”，或优化项目的城市布局；中小房企侧重做“减法”，或降价跑量，或退地卖项目。同时，不少品牌房企“加减法”混用，“减”住宅“加”商业、旅游、养老等特色地产，优化主业产品线。此外，做金融，搞医药，多元化转型也在提速。