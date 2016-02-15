更正-国际油市：美国原油小跌，OPEC减产预期推动油价上周五大涨12%

(更正：因英文原文有误，内文第四段应为布兰特原油期货“4月”合约，而非“3月”合约)

路透东京2月15日 - 美国原油期货周一跌至每桶29美元附近；上周尾段曾大涨逾12%，因市场再度传言石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产以缓解全球供应过剩的状况。

0000GMT，美国3月原油期货 下跌0.35美元至每桶29.09美元。市场交投或比往常清淡，因美国周一适逢总统日假期，纽约原油市场休市。

美国原油上周五大涨3.23美元，收报每桶29.44美元，因报导称，阿联酋能源部长表示OPEC成员国准备协同减产。

布兰特原油期货4月合约 下跌0.49美元至每桶32.87，周五结算价上涨3.30美元。

尼日利亚石油部长对路透表示，石油输出国组织(OPEC)成员国之间已经由互不信任变得逐渐取得共识，认为必须就如何结束全球油价震荡作出决定。

伊朗一名副总统周六表示，该国目前的每日原油出口量为130万桶，到3月20日下个伊朗年开始时将达到150万桶。

周五发布的数据显示，基金公司在2月9日当周增加对美国原油期货的多头押注，此时由于市场面对有关OPEC可能减产的不确定性和围绕美国供应过剩加剧的担忧，导致波动性上升。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻