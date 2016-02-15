《全球重要经济事件一览表》--2月15日-2月22日

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2月16日(二)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在布鲁金斯学会发表讲话(1530)。
悉尼--澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030)。
纽瓦克--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。
2月17日(三)
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济和政策发表讲话(0030)。
圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。
2月18日(四)
洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。
日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话。
法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
2月19日(五)
萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景发表演说(1340)。
2月21日(日)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演说(2210)。
2月22日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 王颖)