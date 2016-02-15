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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 08:44 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月15日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

2/15 沪　 南方传媒 16,910　　6.13 22.97 　长城证券

-- 深　 鹭燕医药 3,205　 18.65 22.97 国信证券

-- 沪　 天创时尚 7,000　　 9.80 22.98 招商证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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