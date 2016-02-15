全球金市：股市上涨打压金价连跌第二日，中国重返市场备受关注

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能难以升息的预期升温，这也提振了金价。
但由于令人欣慰的美国零售销售数据提振了市场人气，美国和欧洲股市周五反弹，这减弱了黄金需求。日圆周一盘初也下跌，从逾一年高点回落。
市场焦点将转向中国。中国金融市场周一在持续一周的春节长假后恢复交易。
金价已较2月5日中国市场节前最后一个交易日每盎司上涨了60美元左右。交易员说，中国投资者可能会为了锁定获利而出售黄金。
其他亚洲市场几乎没有黄金买兴，因金价在短期内大幅上涨使买家失去兴趣。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至2月9日的一周，对冲基金和货币市场基金增加了纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货和期权多仓。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓减少0.71%至710.95吨，但之前持仓曾大幅增加。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/汪红英；审校 张涛)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。