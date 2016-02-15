南美金融：阿根廷债务问题谈判将继续进行--调停人

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透纽约2月12日 - 法庭指派的调停人Daniel Pollack周五在声明稿表示，阿根廷当前的主权债和解谈判将继续进行，尽管政府与四个不接受债务重组的债权人之间尚无解决方案。
“四个拒绝债务重组的大债权人的诉求本周还没有解决，但阿根廷政府高层官员、四家公司主管和我之间的激烈讨论持续了这一整周，”Pollack说。
“讨论进行到深夜，而且还会继续，”他说，并指出两个大债权人已基本确定总诉求金额“远高于10亿美元”。
Pollack表示，其他“持有大量阿根廷违约债券的”投资者也表达了和解意愿，并正在努力与政府达成一致。
Pollack上周表示，六个主要债权人中的两个，Dart Management和Montreux Partners接受了阿根廷政府的提议。
阿根廷愿出65亿美元解决债权人向美国法庭提起的申诉，比债权人提出的90亿美元的诉求低27.5%-30%。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。