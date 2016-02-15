南美金融：阿根廷债务问题谈判将继续进行--调停人

路透纽约2月12日 - 法庭指派的调停人Daniel Pollack周五在声明稿表示，阿根廷当前的主权债和解谈判将继续进行，尽管政府与四个不接受债务重组的债权人之间尚无解决方案。

“四个拒绝债务重组的大债权人的诉求本周还没有解决，但阿根廷政府高层官员、四家公司主管和我之间的激烈讨论持续了这一整周，”Pollack说。

“讨论进行到深夜，而且还会继续，”他说，并指出两个大债权人已基本确定总诉求金额“远高于10亿美元”。

Pollack表示，其他“持有大量阿根廷违约债券的”投资者也表达了和解意愿，并正在努力与政府达成一致。

Pollack上周表示，六个主要债权人中的两个，Dart Management和Montreux Partners接受了阿根廷政府的提议。