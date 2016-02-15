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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--2月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    2月16日(二)
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 12月        --   顺差10.97
               全球贸易收支(亿欧元)                               --   顺差44.09
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月     -0.7%       +0.1%
                (较上年同期)                                   +0.3%       +0.2%
             核心CPI(较前月)                                   -0.8%       +0.3%
                    (较上年同期)                               +1.3%       +1.4%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                         -0.6%       +0.3%
                              (较上年同期)                     +1.4%       +1.2%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)              --       +0.3%
                                        (较上年同期)              --       +1.3%
    0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)
                              投入物价(较前月)         1月     -1.4%       -0.8%
                                      (较上年同期)             -8.8%      -10.8%
                              产出物价(较前月)                 -0.2%       -0.2%
                                      (较上年同期)             -0.9%       -1.2%
                              核心产出(较前月)                 +0.1%       +0.2%
                                      (较上年同期)             +0.1%       +0.1%
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                       2月         0      正10.2
                现况指数                                        正56      正59.7
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     12月        --       +1.0%
    1330 美国纽约联储制造业指数                        2月   负10.00     负19.37
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          2月      55.5          60
    2100 美国整体净资本流动(亿美元)                   12月        --    净流出32
         外国购买美国公债(亿美元)                                 --   净买入384 
    2300 韩国失业率                                    1月        --        3.4%
    2350 日本机械订单(较前月)                         12月      4.7%      -14.4%
                     (较上年同期)                              -3.1%       +1.2%
     --  韩国央行利率决议                              2月     1.50%       1.50%
     --  韩国贸易收支(亿美元)                    1月修正值        --      顺差53
                       出口                                       --      -18.5%
                       进口                                       --      -20.1%
                           
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    2月15日(一)
    0030 澳洲新车销售                                1月        +0.5%         --
    0200 新西兰公债海外持有比例                      1月        64.7%         --
    0300 韩国L货供额                                12月        +8.3%         --
    0430 日本工业生产修正值                         12月        -1.7%         --
             产能利用率指数(较前月)                 12月        -1.0%         --
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)         12月      顺差243         --
    2145 新西兰零售销售(较前季)                   第四季        +1.2%      +1.4%
                       (较上年同期)                             +5.3%      +5.2%
    (完)

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