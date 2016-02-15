主要国家经济指标预测--2月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差10.97 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差44.09 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.7% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 核心CPI(较前月) -0.8% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.6% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.2% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI) 投入物价(较前月) 1月 -1.4% -0.8% (较上年同期) -8.8% -10.8% 产出物价(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) -0.9% -1.2% 核心产出(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 0 正10.2 现况指数 正56 正59.7 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.0% 1330 美国纽约联储制造业指数 2月 负10.00 负19.37 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 55.5 60 2100 美国整体净资本流动(亿美元) 12月 -- 净流出32 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入384 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 4.7% -14.4% (较上年同期) -3.1% +1.2% -- 韩国央行利率决议 2月 1.50% 1.50% -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差53 出口 -- -18.5% 进口 -- -20.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月15日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 +0.5% -- 0200 新西兰公债海外持有比例 1月 64.7% -- 0300 韩国L货供额 12月 +8.3% -- 0430 日本工业生产修正值 12月 -1.7% -- 产能利用率指数(较前月) 12月 -1.0% -- 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 顺差243 -- 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 +1.2% +1.4% (较上年同期) +5.3% +5.2% (完)