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市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 09:34 BJT

国际油市：波动性上升之际，投机客增加看多石油押注--CFTC

路透2月12日 - 周五发布的数据显示，基金公司在2月9日当周增加对美国原油期货的多头押注，此时由于市场面对有关OPEC可能减产的不确定性和围绕美国供应过剩加剧的担忧，导致波动性上升。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，当周纽约和伦敦的期货和期权整体投机性仓位增加9,046口至69,275口。(完) (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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