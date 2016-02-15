国际油市：波动性上升之际，投机客增加看多石油押注--CFTC

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透2月12日 - 周五发布的数据显示，基金公司在2月9日当周增加对美国原油期货的多头押注，此时由于市场面对有关OPEC可能减产的不确定性和围绕美国供应过剩加剧的担忧，导致波动性上升。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，当周纽约和伦敦的期货和期权整体投机性仓位增加9,046口至69,275口。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。