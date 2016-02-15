港报社评：旅业每况愈下，政府须出手救市--文汇报2月15日

据国家旅游局数字，2016年春节假期前六天访港内地游客仅74.4万人次，同比下降11.65%，而澳门、台湾等地游客则录得增长。访港游客量跌势难止，且持续呈现双位数字跌幅，令本港旅游业界陷入前所未有的困境，单靠行业自救，恐怕难以走出困局。此时此刻，政府必须以积极有为的姿态，把提振旅游业当做现阶段的「当务之急」和关乎长远发展的大事来抓。除了切实针对主要客源需求对症下药，通过短期刺激措施拉动市场需求，更要支持业界谋求长期的旅游业优化策略，以进一步巩固和丰富香港的旅游优势元素，提升香港这座旅游城市的整体竞争力和吸引力。

春节长假，内地游客赴境外旅游已成常态。据国家旅游局数字，中国游客继续保持世界主要旅游消费群体称号。然而，内地旅客对于目的地的选择上，却出现「冰火两重天」现象。一边厢，日本、韩国、澳门等地受到游客持续追捧，尤其内地游客更占据澳门入境总人数的73.25 %，成为拉动当地消费的主要群体。但另一边厢，赴港游却「冻过水」，整体游客数据连连下跌，跌幅更不断扩大，攀升至双位数水平，反映香港对内地游客的吸引力进一步下挫，而且短期内看不到明显的利好因素来扭转这一趋势。而原本指望春节来收复部分失地的本港旅游业界，更被一场旺角暴乱搅得愿望落空，海内外游客因安全问题对香港却步，令业界雪上加霜。

应该看到，内地游客人数的持续大幅下跌，影响的不单单是旅游业，零售、酒店乃至其他相关产业均受到牵连。一旦颓势得不到扭转，将对整体经济尤其是消费市场造成巨大的冲击，而且加重劳工市场的就业压力。政府面对这种严峻局面，不能再「慢半拍」，必须「该出手时就出手」，及时果断地出台提振旅游业的方法和措施，多管齐下助业界「逆势突围」，同时研判中长期优化策略，令业界能够保持「源头活水」，实现可持续发展。

不可否认，本地旅游的传统优势正不断被分薄和流失。竞争如逆水行舟，不进则退。香港已经没有时间再继续为「逝去的昨日辉煌」而哀叹，在既有的资源和条件下，积极构思和探索应对之策、创新之法、化解之道，围绕购物、美食、盛事等元素，开拓和发掘更多的旅游亮点、热点，提升本地吸引力，重新调动起游客的访港意慾，才是旅游业「救亡图存」行动的关键所在。旅游业的「荣辱兴衰」不是某一个行业的事，而关乎香港的眼前和长远切身利益，政府必须强化「业界同路人」的责任感和同理心，对旅游界施以援手，切实肩负起中兴旅业的职能。

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