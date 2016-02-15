港报社评：骚乱底因不了解，恶性循环难化解--信报2月15日

暴力只会带来更多暴力，以暴易暴必然惹来冤冤相报的恶性循环，这是文明社会人人明白的道理，主张公民抗命的占领中环发起人戴耀廷也发表公开信指出，暴力抗争在香港不会有出路。旺角年初一爆发流血骚乱之后，即使一向被视作激进派的社民连立法会议员梁国雄，亦不认同勇武抗争可取代群众运动，使用过度暴力无助争取改变社会的目的。

尽管暴力不可取，然而事实上如今有人，尤其是愤世嫉俗的本土派，走上了勇武抗争的不归路，抑且得到部分民众同情，不管政府或传媒把掟砖袭警、纵火街头的示威者列作「暴徒」，支持者掉过头来将他们捧作「义士」。诸如戴耀廷和梁国雄等人士的言论，也有人觉得是太迂腐。

此时此刻风雨飘摇得叫人揪心的香港，随时随地都有警民冲突的怨怼，光是口头上的谴责暴力根本于事无补，政府除了严正地指出事件的性质，依法惩处违法乱纪的行为外，还必须提出具体行动化解尖锐的矛盾。倘若当权者独沽一味谴责暴力，甚至有机会造成反效果，因为自觉备受压迫的一方，往往会将之解读为另一种意义的语言暴力，从而加强其所谓「官逼民反」的信念。

中联办主任张晓明昨日表示：「我们强烈谴责这些暴徒，随意且肆意的实施打、砸、烧的暴力犯罪行为，我们强烈谴责这些激进分离势力愈来愈暴力化，甚至带有恐怖倾向的活动。我们强烈谴责这些鼓吹暴乱有理、是非不分、黑白混淆，甚至意图嫁祸于人的奇谈怪论。」

诚然，暴力有必要谴责，但与此同时，切忌火上浇油。如今有一派言论认为，现时香港已经出现暴乱，是时候为《基本法》二十三条立法。这样的建议对纾缓当前社会的对立撕裂，没有丝毫好处，绝对是帮倒忙。幸好，张晓明不认同暴乱事件与二十三条立法有关连，其他建制派人士如全国人大常委范徐丽泰和民建联主席李慧琼，也表示看不到有此需要。

特首梁振英把旺角事件定性为「暴乱」，外交部发言人洪磊形容为「个别本土激进分离组织为主策动」，既然如此，中央政府会不会采取强硬手段回应分裂的意图？有海外中文媒体引述消息人士指出，国家领导人下达处理方针，主要重点为禁用「六四方式」的军事镇压，严禁内地发表激进言论，避免中港之间的对立进一步扩大，以及防止「一国两制」受到怀疑。惟消息的真伪未悉。

假如此说属实，反映中央政府明白到强硬手段不可能解决问题，因为暴力只会带来更多暴力，军事镇压恐怕会引来更多砖头，冤冤相报，没完没了。近日有人在网上号召「不要假暴动，我要真暴动 」，也有入境处高级事务助理涉嫌在网上鼓吹「悬红杀警」被捕，万一出动解放军镇压，后果一定是激发更多不理性的仇恨。

财政司司长曾俊华在其网志引用《圣经》故事「所罗门的审判」，说明真正爱惜孩子的母亲，不会接受孩子被宰成两半，更加不可能接受由自己充当刽子手。曾俊华呼吁参与骚乱的人悬崖勒马，若选择继续泥足深陷，最终不止输掉自己，还有口口声声要保衞的香港。

如何才可以让人回复理性悬崖勒马？一群学者及专业人士发起联署，要求政府成立独立委员会，调查事件的真相和成因，这无疑是一个有建设性的可行办法，最低限度让参与骚乱的人有机会表达诉求。没错，真正爱惜孩子的母亲，不会接受孩子被宰成两半，可是如今有热爱香港的本土派团体声称「宁为玉碎、不作瓦全」，作为手握大权的所罗门王，不是应该了解一下玉石俱焚的动机吗？先了解，再化解，这才是所罗门应有的智慧。

我们再次强调，谴责暴力是有必要的，但不能只停留于言论谴责的层面。解铃还须系铃人，勇武抗争者的矛头指向不孚众望的特区政府，那么惟有特区政府全面彻查事件和改善施政，才是梁振英口口声声促进和谐的第一步。

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