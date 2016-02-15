更新版 1-台湾债市：指标公债殖利率随美债再跌创低位，央行降息预期更浓

(更新交易员评论和报价)
路透台北2月15日 - 台湾指标五、10年公债殖利率周一盘初再度大跌创低位。交易商表示，农历春节休假期间美债殖利率大跌，全球经济陷入泥淖，负利率恐成常态，台湾降息期待更浓，债市多头备受激励。
交易员表示，经济不振，全世界央行恐怕都有进入负利率危机，全球经济摇摇欲坠。台债方面目前除了价格太贵之外，前景没有一片乌云，目前看来台湾央行第一季也会降息，处于降息循环中。
〞降息效果虽然有限，但不降又不行，生病了要吃药，〞一位大型证券商交易员表示。
此外，也有交易员提到说，台湾央行在农历春节前宣布调降了14天期定存单利率，也为台债多头添薪加柴。
台湾央行自去年9月开始首次降息半码，12月接着第二度降息，目前重贴现率在1.625%。
本地时间1015，10年公债105/4期殖利率跌4.61基点报0.8339%，盘中以0.8260%创新低。五年公债104/13期则跌5.5基点报0.4600%，盘中以0.4550%创低位。
台湾央行2月5日公布，2月16日将发行14天期定存单，利率降为0.26%，原为0.29%。
交易员预估，今日10年公债104/12期 殖利率区间在0.820-0.860%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.46-0.52%。
最新相关报导链接：
--台湾货币市场：银行间隔夜拆款利率开盘报0.200%，上日收在0.203%
--中国汇市：人民币兑美元中间价升值近200点子，创近一个半月新高
--《综述》1月美国消费者大展拳脚，但进口价格下降暗示通胀疲弱
--美国债市：公债收益率上涨，因美国零售销售数据强劲 (完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)