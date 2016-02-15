韩国金融市场：风险偏好回升提振韩股反弹，韩元小幅上涨

“今日反弹系因油价继上周大跌后出现大涨，带动风险偏好重新回升。然而，市场将因中国贸易数据因素而起伏。”元大证券股市分析师Min Byung-kyu说。
中国海关周一公布，1月以人民币计价出口同比下降6.6%，进口同比下降14.4%；上月分别为增长2.3%和下降4%。当月贸易顺差扩大12.2%至4,062亿元人民币，上月为顺差3,820.5亿元。
韩股主板市场上涨与下涨家数之比接近四比一。外资在主板买超42亿韩元股票，扶助大盘涨势。
银行股 及券商股 上涨。韩亚金融集团 涨6.1%，现代证券 上涨10.4%。
三星电子上涨 1.9%，现代汽车 涨2.2%。
韩元兑美元 小幅上涨，因投资者对风险资产胃口增加，逢低承接韩股。
韩元兑美元 本地市场报1,210.7，较上周五收盘价1,211.7上涨0.1%。
三年期韩国公债3月合约 下跌0.08点，报110.19。
0200GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,210.7 1,211.7
日圆/韩元 10.6504/627 10.6532
韩国公债期货 * 110.19 110.27
韩国综合股价指数 1,863.39 1,835.28
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 戴素萍/于春红)