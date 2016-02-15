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货币新闻 | 2016年 2月 15日 星期一 11:38 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月15日至2月22日

汤森路透2月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：       
          
 开始日期     结束日期    公布时   公司代码     业绩季度及公司名称
                          间                    
 (日-月-年)   (日-月-年)                                                                            
 12-2-2016    15-2-2016   AMC      GAS.N        Q4 2015 AGL Resources Inc 
 16-2-2016                BMO      HRL.N        Q1 2016 荷美尔
 16-2-2016                BMO      TGNA.N       Q4 2015 Tegna Inc 
 16-2-2016                BMO      GPC.N        Q4 2015 Genuine Parts Co 
 16-2-2016                BMO      ZTS.N        Q4 2015 Zoetis Inc 
 16-2-2016                BMO      BXLT.N       Q4 2015 Baxalta Inc 
 16-2-2016                AMC      DVN.N        Q4 2015 Devon Energy Corp 
 16-2-2016                AMC      ESRX.OQ      Q4 2015 Express Scripts Holding Co 
 16-2-2016                AMC      VNO.N        Q4 2015 Vornado Realty Trust 
 16-2-2016                AMC      FE.N         Q4 2015 FirstEnergy Corp 
 16-2-2016                AMC      A.N          Q1 2016 安捷伦科技 
 16-2-2016                AMC      PSA.N        Q4 2015 Public Storage 
 16-2-2016                AMC      CERN.OQ      Q4 2015 Cerner Corp 
 16-2-2016                AMC      FTI.N        Q4 2015 FMC Technologies Inc 
 16-2-2016                AMC      XEC.N        Q4 2015 Cimarex Energy Co 
 17-2-2016                BMO      HST.N        Q4 2015 Host Hotels & Resorts Inc 
 17-2-2016                BMO      PCLN.OQ      Q4 2015 Priceline Group Inc 
 17-2-2016    22-2-2016   BMO      PWR.N        Q4 2015 Quanta Services Inc 
 17-2-2016                BMO      PGR.N        Q4 2015 Progressive Corp 
 17-2-2016                BMO      PGR.N        January 2016 Progressive Corp 
 17-2-2016                BMO      NBL.N        Q4 2015 Noble Energy Inc 
 17-2-2016                BMO      GRMN.OQ      Q4 2015 Garmin Ltd 
 17-2-2016                BMO      DPS.N        Q4 2015 Dr Pepper Snapple Group Inc 
 17-2-2016                13:00    ADI.OQ       Q1 2016 Analog Devices Inc 
 17-2-2016                AMC      NEM.N        Q4 2015 Newmont Mining Corp 
 17-2-2016                AMC      WMB.N        Q4 2015 Williams Companies Inc 
 17-2-2016                AMC      MRO.N        Q4 2015 Marathon Oil Corp 
 17-2-2016                AMC      NTAP.OQ      Q3 2016 NetApp Inc 
 17-2-2016                AMC      MAR.OQ       Q4 2015 万豪国际
 17-2-2016                AMC      NVDA.OQ      Q4 2016 NVIDIA Corp 
 17-2-2016                AMC      CF.N         Q4 2015 CF Industries Holdings Inc 
 18-2-2016                BMO      PRGO.N       Q4 2015 (Calendar) Perrigo Company PLC 
 18-2-2016                BMO      HOT.N        Q4 2015 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 
 18-2-2016                BMO      LH.N         Q4 2015 Laboratory Corporation of America Holdings 
 18-2-2016                BMO      ETR.N        Q4 2015 Entergy Corp 
 18-2-2016                BMO      NI.N         Q4 2015 NiSource Inc 
 18-2-2016                BMO      HCN.N        Q4 2015 Welltower Inc 
 18-2-2016                BMO      SCG.N        Q4 2015 SCANA Corp 
 18-2-2016                BMO      PCG.N        Q4 2015 PG&E Corp 
 18-2-2016                BMO      WM.N         Q4 2015 Waste Management Inc 
 18-2-2016                BMO      CPGX.N       Q4 2015 Columbia Pipeline Group Inc 
 18-2-2016                12:00    DUK.N        Q4 2015 Duke Energy Corp 
 18-2-2016                12:00    WMT.N        Q4 2016 沃尔玛
 18-2-2016                12:00    DISCK.OQ     Q4 2015 Discovery Communications Inc 
 18-2-2016                AMC      ED.N         Q4 2015 Consolidated Edison Inc 
 18-2-2016                AMC      FLS.N        Q4 2015 Flowserve Corp 
 18-2-2016                AMC      JWN.N        Q4 2015 Nordstrom 
 18-2-2016                AMC      AMAT.OQ      Q1 2016 应用材料(Applied Materials)
 18-2-2016                AMC      EQIX.OQ      Q4 2015 Equinix Inc 
 18-2-2016                AMC      FLR.N        Q4 2015 Fluor Corp 
 19-2-2016                BMO      VFC.N        Q4 2015 VF Corp 
 19-2-2016                BMO      DE.N         Q1 2016 Deere & Co 
 19-2-2016                BMO      PNW.N        Q4 2015 Pinnacle West Capital Corp 
 19-2-2016                BMO      AEE.N        Q4 2015 Ameren Corp 
 19-2-2016                BMO      PEG.N        Q4 2015 Public Service Enterprise Group Inc 
 19-2-2016                BMO      COG.N        Q4 2015 Cabot Oil & Gas Corp 
 22-2-2016    26-2-2016   NTS      EXPD.OQ      Q4 2015 Expeditors International of Washington Inc 
 22-2-2016                BMO      AGN.N        Q4 2015 艾尔建(Allergan)
 22-2-2016                AMC      MSI.N        Q4 2015 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions)
 22-2-2016                AMC      THC.N        Q4 2015 Tenet Healthcare Corp 
 22-2-2016                AMC      OKE.N        Q4 2015 ONEOK Inc 
 22-2-2016    26-2-2016   AMC      FSLR.OQ      Q4 2015 First Solar Inc 
 22-2-2016    26-2-2016   AMC      VRSK.OQ      Q4 2015 Verisk Analytics Inc 
   
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张荻；审校 徐文焰)

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