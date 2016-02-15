中国信用债：15山水SCP002超短融到期未足额兑付，亚邦短融仍无兑付公告

路透上海2月15日 - 中国山东山水水泥集团有限公司周日稍晚公告称，应于2月12日到期的8亿元人民币超短期融资券15山水SCP002 ，截至到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付；至此山东山水水泥已有三只公募债券发生违约。

此外亚邦投资控股集团应于2月9日到期兑付的短融15亚邦CP001 ，至目前为止仍未发布是否能够兑付的相关公告。

山东山水水泥2月初已发布公告表示，由于目前资金链紧张，15山水SCP002到期基本无法兑付。不过其母公司山水水泥 表示，后者大股东天瑞集团有意提供贷款融资，以偿还上述债券利息。

亚邦集团2月5日曾公告称，因受公司董事长许小初应相关部门要求协助调查的影响，造成部分银行收贷、压贷，融资渠道受阻，目前公司资金链紧张，15亚邦CP001到期兑付存在不确定性，公司正在通过多种渠道筹集偿付资金。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日，15山水SCP002和15亚邦CP001按惯例应顺延至2月14日完成兑付。

山东山水水泥此前在境内已有两期债未能按期还本付息，分别为应于2015年11月12日到期的15山水SCP001，和2016年1月21日到期的13山水MTN1，涉及本金共38亿元。

未到期债券方面，山东山水水泥还有两期中期票据--14山水MTN001 和14山水MTN002 处于存续状态，期限均为三年，将于2017年到期，发行量为10亿元和12亿元。

大公国际资信此前决定将亚邦投资控股集团主体评级由AA-下调至A，评级展望调整为负面，并将亚邦集团发行的15亚邦CP001、15亚邦CP002 、15亚邦CP003 和15亚邦CP004 信用等级由A-1下调为A-2。(完)

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here (发稿 边竞；审校 林高丽)