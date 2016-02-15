更新版 1-台湾汇市：台币盘中创逾一个月高位，因人民币升值及外资汇入

(新增交易员评论)
路透台北2月15日 - 台币兑美元 周一盘中实质汇价升值幅度扩大，并创逾一个月高位。交易员表示，农历春节长假期间，美元指数维持弱势，人民币兑美元中间价开盘反应长假累积升值动能，外资也持续汇入，带动台币走强。
他们指出，外资于盘中汇入力道加大，令原本观望的出口商也跟进抛汇，但因缺乏美元买盘，使得台币实质汇价劲扬。
〞外资一直在卖(美元)，没什么人买，愈K愈低。〞一位商业银行交易主管说。
另一外商银行交易主管称，除了外资与出口商外，盘中也有看到寿险将海外投资的资金汇回；台股将盘初的跌幅收敛，似乎也激励了台币多头的信心。
交易员并提及，中国1月贸易顺差创纪录高位，缓解了人民币贬值压力，也助长了台币走势。
中国海关周一公布，以美元计价，中国2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%。当月贸易顺差632.9亿美元，创出纪录新高。分析师认为，顺差创新高将缓解人民币贬值压力。
本地时间11:52，台币兑美元劲升4.44角报33.076，前高为1月6日的33.010。
台币早盘实质交易区间落在33.096-33.301；上日在33.215-33.319。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价大幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.000/33.050，上日收在33.005。
交易员预测今日主要实质交易区间：33.050-33.300
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(记者 董永年；; 审校 张喜良)