路透基点：中国信达签署50亿美元贷款，为收购南商行融资

路透香港2月15日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，中国信达资产管理股份有限公司为收购南洋商业银行而进行的390亿港元(50亿美元)俱乐部贷款已结案。

这笔俱乐部贷款包括三部分：171.6亿港元五年期A档、19.5亿港元七年期B档和198.9亿港元C档，贷款协议已在2月12日签署。

中国建设银行为交易协调行，另外还有六家中资金融机构参与，较之前报导的八家少两家。

12月18日，根据港交所消息，信达金控宣布同意收购南商行全部已发行股份，总代价为680亿港元。信达金控为中国信达间接全资子公司，也是南商行独家收购方。