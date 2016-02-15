路透基点：中国信达签署50亿美元贷款，为收购南商行融资

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透香港2月15日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，中国信达资产管理股份有限公司为收购南洋商业银行而进行的390亿港元(50亿美元)俱乐部贷款已结案。
这笔俱乐部贷款包括三部分：171.6亿港元五年期A档、19.5亿港元七年期B档和198.9亿港元C档，贷款协议已在2月12日签署。
中国建设银行为交易协调行，另外还有六家中资金融机构参与，较之前报导的八家少两家。
12月18日，根据港交所消息，信达金控宣布同意收购南商行全部已发行股份，总代价为680亿港元。信达金控为中国信达间接全资子公司，也是南商行独家收购方。
南商行在中国大陆有30家分支机构，其母公司中银香港为国有银行中国银行旗下分支，于去年7月宣布将出售南商行。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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