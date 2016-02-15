韩国数据：12月L货供额同比增长8.3%，增幅高于11月--央行

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透首尔2月15日 - 韩国央行周一公布，12月L货供额较上年同期增长8.3%，11月增长7.8%。
以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：
1月 12月 11月
L货供额(较上年同期，%) ~ +8.3 +7.8
M2货供额(较上年同期，%) ~ +7.5 +7.7
银行对家庭贷款(万亿韩元) +2.2 +6.9 +7.5
--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。12月L货供额增幅高于11月，但低于10月的增长9.0%。
--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。
--银行对家庭贷款显示了当月的净变动，包含抵押贷款。尽管1月借款规模低于12月，但1月家庭借款规模创2008年开始编纂该数据以来同期最高。(完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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