韩国数据：12月L货供额同比增长8.3%，增幅高于11月--央行

路透首尔2月15日 - 韩国央行周一公布，12月L货供额较上年同期增长8.3%，11月增长7.8%。

以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：

1月 12月 11月

L货供额(较上年同期，%) ~ +8.3 +7.8

M2货供额(较上年同期，%) ~ +7.5 +7.7

银行对家庭贷款(万亿韩元) +2.2 +6.9 +7.5

--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。12月L货供额增幅高于11月，但低于10月的增长9.0%。

--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。