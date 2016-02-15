中国债市动态：现券收益率略有反弹，国债期货涨幅逊预期继续关注数据

路透上海2月15日 - 春节后第二个工作日，中国银行间债市周一交投气氛渐恢复，不过现券收益率较上日略有反弹。因国债期货节后首秀涨幅逊于预期，需要观望更多经济数据。

至于央行放开柜台投资者的消息，虽属利好但目前参与主体规模较小，预计还需要较长时间发挥利好效用，因此暂时影响不大。

上海一银行交易员称，现券收益率“比昨天上了一点，但比节前水平还是低。主要是(国债)期货一般，没有预期涨的多。”

他解释说，跟随春节期间海外债市脚步，上日现券走暖。本来市场对今日节后首秀的国债期货的涨幅预期较高，而结果却略让人失望。

剩余期限近10年的国开行活跃券150218最新报价 在3.1000%/3.0880%，上日尾盘为3.0700%/3.0655%。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日。其间海外股市 愁云罩顶，美股虽在大跌后反弹，但日本股市却创下2008年金融危机以来最大单周跌幅。

在此情况下，美国、英国等公债表现向好。其中美国10年期公债收益率上周四跌至近三年低位，英国10年期公债收益率也降至纪录低点，因投资者对全球增长和央行政策的有效性感到忧虑，引发了对避险资产的庞大买盘需求。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.920元人民币，较上日结算价涨0.15%；10年期国债主力合约T1603 收报100.515元，较上日结算价涨0.22%。

对中国央行放宽柜台债券投资的规定，北京一银行交易员认为，目前个人投资者规模较小，且与保本的银行理财等产品相比，划入可投资范围内的债券收益优势并不明显，因此这个消息直接利好不大。

中国央行周日发布全国银行间债券市场柜台业务管理办法，明确柜台业务债券品种包括经发行人认可的已发行国债、地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行债券。这亦是地方债首度被纳入。

中国海关周一公布，以美元计价，中国2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%。当月贸易顺差632.9亿美元，创出纪录新高。