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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 13:02 BJT

日本债市：公债价格下滑，因日股大涨打压避险需求

日本央行的例行购债操作则帮助抑制公债跌幅。央行周一买进1.27万亿日圆(111.5亿美元)的一年期至10年期品种公债。

日股日经指数周一早盘大幅反弹超过6%，追随欧洲银行类股和美股上周五涨势。日经指数上周创下2008年以来的最大周线跌幅。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.150% +2.0 -0.170%

五年期公债 -0.125% +2.5 -0.150%

10年期公债 0.085% +1.0 0.075%

20年期公债 0.810% +1.0 0.800%

30年期公债 1.155% +1.0 1.145%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.04 -0.07 151.11

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 戴素萍/王颖)

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