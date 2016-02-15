日本债市：公债价格下滑，因日股大涨打压避险需求

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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日本央行的例行购债操作则帮助抑制公债跌幅。央行周一买进1.27万亿日圆(111.5亿美元)的一年期至10年期品种公债。
日股日经指数周一早盘大幅反弹超过6%，追随欧洲银行类股和美股上周五涨势。日经指数上周创下2008年以来的最大周线跌幅。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.150% +2.0 -0.170%
五年期公债 -0.125% +2.5 -0.150%
10年期公债 0.085% +1.0 0.075%
20年期公债 0.810% +1.0 0.800%
30年期公债 1.155% +1.0 1.145%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.04 -0.07 151.11
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 戴素萍/王颖)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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