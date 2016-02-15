台湾货币市场：短率靠向低位，节后通货陆续回笼元宵节前料达高峰

* 短率靠向区间低位 * 年后资金通货回笼 * 短票及RP利率走跌 记者 詹静宜 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周一靠向区间低位。资金调度人士指出，由于农历 新年后通货陆续回笼，预计元宵节(下周一)前达到高峰，资金情势转趋宽松惟需求疲弱，且 央行在春节长假前夕宣布调降明日发行14天期存单利率至0.26%，此皆带动开春短率迅速从 年前的高位回跌。 他们表示，基于春节长假因素，金融机构于5日当天累计多达10天份积数，部分金融机 构因此积数垫高许多急待去化，有家大型金融机构今日对票券商承作一周拆款利率大降至0. 300%，成为银行间竞价指标。 〞通货回笼要快，天气要好，今天下雨，回笼速度不会太好。〞一位大型公股银行交易 员说。 但也有大型民营银行交易员称，现在ATM(自动柜员机)就可以操作跨行存款业务，年后 通货回笼速度不会受到天候因素影响，料年后一周通货回笼将达高峰，不过央行在年前一周 存单发行余额大减2,295.7亿台币，预计年后将扩大冲销力道。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月5 日的通货发行数达到2兆2,339.21亿台币，续创历史新高，并较前日增加约236.46亿。 本地时间14:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.008 33.520 台湾加权股价指数<.TWII 8,066.51 8,063.00 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.203% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.340% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% -- --两周拆款利率区间 0.210-0.360% 0.210-0.400% **短票利率趋跌** 短票市场方面，票券商指出，先前资金落点多避开农历春节附近，周一至周三新春开工 期间发票量偏少，不过银行间资金去化压力增温，令30天期短票利率趋跌靠向0.35%。 〞开春价格很乱，还没有形成共识，只是确定往下调而已。〞一位票券商交易员说。 另位民营银行交易人士则称，今日有家大型票券企图引导短票利率成交在0.35%，但考 量短票收益，并未与其成交，反而与其他票券商成交在0.37%。 今日大型票券商与银行间承作30天期短票利率主要落在0.35-0.37%，成交比重以低位为 主，年前则落在0.36-0.38%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.38 1%，前日0.392%；上日区间在0.37-0.40%，前日在0.30-0.42%；上日成交量49.77亿台币， 前日在129.84亿台币。 周一央行定存单则是到期4,763.30亿台币。发行情况则待稍晚央行公布。 本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,814.3亿台币，本周余日资金落点分别为周二687. 30亿、周三4,487.5亿、周四1,241.2亿、周五5,635亿。 拆款中心资料 显示，修正后2月5日的超额准备为290亿台币，累积至14日超额准 备为3,133亿台币、加计前期1%的超额准备为4,637亿台币。 **债券RP利率也走低** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员认为，因央行再度调降14天存单利率，市场 普遍预期央行将会持续引导货币市场利率走跌，且年后寿险端及投信端资金明显回笼，开春 第一个交易日公债及公司债RP利率皆较年前交投大幅走跌。 交易员表示，新春一开工资金涌现，及央行引导利率走低态度明确，客户端普遍接受农 历年后RP利率走跌，且随着年后通货回笼令资金较显宽裕，后续RP利率或有机会再走跌2-3 个基点。 〞央行已经暗示很明显了，利率没降下来，就太对不起央行了。〞 一位大型证券商交 易员说。 今日证券商的债券附买回利率明显较年前走跌，短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.3 8%，农历年前成交在0.40%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%，年前主交投则落在0 .50%。 大型票券商与金融机构承作的短天期公债附买回利率落在0.25-0.30%，年前成交在0.35 %附近的区间高位已不复见；短天期公司债利率则落在0.32-0.35%，年前在0.35-0.43%。(完 ) (审校 黄凯)