《路透晚报》--2月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：外需疲软导致1月出口持续恶化，顺差创新高缓解人民币贬值压力

美欧需求放缓加上寒冷天气来袭，导致中国1月出口持续恶化；国内去库存去产能带来调整压力，进口也未现起色。不过创新高的贸易顺差，将帮助缓解人民币贬值压力。海关周一公布，以美元计价，2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%，当月贸易顺差632.87亿美元，创出纪录新高。

--中国经济：开展服务贸易创新发展试点，推动医药产业创新升级--国务院

中国国务院周日召开常务会议，决定开展服务贸易创新发展试点，推进外贸转型增强服务业竞争力；并部署推动医药产业创新升级，确定进一步促进中医药发展措施。

--中国房地产：2016年整体量升价缓，调控政策应区别对待--国家信息中心

中国证券报周一援引国家信息中心报告称， 2016年只要经济不出现严重问题，房地产市场各项指标将保持低位运行，房地产市场整体量升价缓，但区域市场仍会继续分化。

【金融】

--中国经济：春节假期银联交易额同比增长31%，全国共接待游客超3亿人次

新华社周日援引中国银联发布数据称，今年春节期间银联网络交易再创新高，交易总金额达到3,121亿元人民币，较去年同期增长31%。

--《焦点》汇丰总部继续留在伦敦，放弃迁往香港的选项

经过10个月的权衡之后，全球银行业巨擘汇丰控股(HSBC)已决定把总部留在英国，否决了把重心移回主要获利来源香港的选项。汇丰董事会做出的这个决定，将增强伦敦作为全球金融中心的地位。自2008-09年金融危机以来，更加严格的监管以及成本上涨，使得伦敦的金融中心地位受到威胁。汇丰表示，董事会一致做出上述决定。

【固定收益】

--中国债市：央行发布银行间债市柜台业务管理办法，地方债被首度纳入

中国央行周日发布全国银行间债券市场柜台业务管理办法，明确柜台业务债券品种包括经发行人认可的已发行国债、地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行债券。这亦是地方债首度被纳入。

--中国公开市场：今日进行100亿元七天逆回购，延续少量操作--业内人士

业内人士周一透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币的逆回购操作，期限七天。该规模与上日相同，延续了春节后少量操作态势。

--中国信用债：15山水SCP002超短融到期未足额兑付，亚邦短融仍无兑付公告

中国山东山水水泥集团有限公司周日稍晚公告称，应于2月12日到期的8亿元人民币超短期融资券15山水SCP002 CN011599252=CFXS，截至到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付；至此山东山水水泥已有三只公募债券发生违约。

--中国货币市场：资金宽松回购利率变动有限，逆回购到期冲击料可控

中国银行间市场周一主要回购利率变动有限，资金延续宽松状态。尽管周二起至下周将有大量逆回购陆续到期，但春节后现金将陆续回流，加之本周公开市场仍每日操作，亦有助于抚平资金面的波动。

--中国债市动态：现券收益率略有反弹，国债期货涨幅逊预期继续关注数据

春节后第二个工作日，中国银行间债市周一交投气氛渐恢复，不过现券收益率较上日略有反弹。因国债期货节后首秀涨幅逊于预期，需要观望更多经济数据。

【外汇】

--中国汇市：节后首日人民币早盘大涨逾600点子刷新年内新高，汇率弹性上升

人民币兑美元即期周一早盘大涨逾600点子，创年内新高，中间价亦升值近200点子，创近一个半月新高。交易员称，今日人民币大涨主因春节期间国际美元调整以及离岸CNH大涨所致，在美元指数调整且离岸与在岸价差不大时逐渐提升汇率弹性或是较好时机，市场会更关注的后续中间价如何表现。

--CNH动态：离岸即期先跌后涨至逾两个月新高，贸易顺差数字舒缓贬值压力

离岸人民币兑美元已连续四个交易日大涨，周一早盘离岸即期由跌转升，并一度升120个点子至6.4970，创逾两个月的高点，在岸人民币一度涨约1%，创出至少2005年以来最大日升幅。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数再次跌破100关口，整体仍持稳

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月5日的人民币汇率指数为99.23，较前周下跌0.92%，较2014年底下跌0.77%，这是该指数公布以来第二次跌破100关口，但整体仍持稳。

--中国央行：1月末外汇储备为3.23万亿美元，环比下降995亿美元

中国央行日前公布，今年1月末中国外汇储备为32,308.93亿美元，较去年12月末的33,303.62亿美元下降994.69亿美元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指猴年首日微收低大幅缩减跌幅，受海外市场反弹提振

中国股市沪综指周一猴年首个交易日微收低，大幅缩减早盘跌幅。分析师指出，春节长假期间海外主要股市大跌，拖累今日A股大盘大幅低开，一度跌近3%；不过随着日本股市等出现强劲反弹，创业板指数率先翻红，但成交量未能有效放大，料后市大盘可能持续震荡反弹。

--香港股市：恒生指数收盘跳涨逾3%，受全球市场反弹激励

香港股市周一收高逾3%，创五个月来单日最大涨幅，受日股劲升及上周五欧美股市涨势激励。

--香港个股：东亚银行正式回绝Elliott卖盘要求，去年净利同比下降17%

香港第五大银行--东亚银行周一以公告形式正式回绝股东之一、国际对冲基金Elliott Capital促请东亚卖盘之要求，因董事会一致认为现时并非出售的时机；该行同时公布2015年度净利同比下降17%。

--中国个股：西藏旅游拟110亿元购第三方支付企业拉卡拉，配套融资55亿元