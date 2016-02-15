日本股市：强劲反弹收涨7.2%，摆脱疲弱GDP影响

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透东京2月15日 - 日本股市周一追随欧美股市反弹之势大幅回升，摆脱了国内生产总值(GDP)数据的影响。数据显示，日本经济去年第四季按环比年率萎缩1.4%，因消费支出下滑。
日经指数 大涨7.2%至16,022.58点，创下2008年10月30日以来最大单日百分比涨幅。该指数上周累计下跌11%，如今业已收复三分之二的失地。
市场参与者称此番反弹为技术性反弹，是对市场超卖的反应。
东证股价指数 飙升8%至1,292.23点，创下逾七年来最大日内涨幅。
JPX日经400指数 涨8.3%至11,675.35点。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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