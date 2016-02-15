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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 14:29 BJT

日本股市：强劲反弹收涨7.2%，摆脱疲弱GDP影响

路透东京2月15日 - 日本股市周一追随欧美股市反弹之势大幅回升，摆脱了国内生产总值(GDP)数据的影响。数据显示，日本经济去年第四季按环比年率萎缩1.4%，因消费支出下滑。

日经指数 大涨7.2%至16,022.58点，创下2008年10月30日以来最大单日百分比涨幅。该指数上周累计下跌11%，如今业已收复三分之二的失地。

市场参与者称此番反弹为技术性反弹，是对市场超卖的反应。

东证股价指数 飙升8%至1,292.23点，创下逾七年来最大日内涨幅。

JPX日经400指数 涨8.3%至11,675.35点。(完)

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