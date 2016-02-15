《汇市简讯》美元/日圆一度站上114，受日经指数大涨提振

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0628GMT
* 日经指数今日收高1069点或7.16%至16,022.58点，上周五收报14,952.61点
* 在日经指数收盘大涨提振下，美元/日圆从略低于114.00水平涨至114.10
* 114.00附近的部分卖盘已被吸收，上方少量停止单触发
* 上周三高点114.15上方仍挂有更多停止单
* 在114.00-15之上，下一阻力位在115.00附近
* 之后为100周移动均线切入位115.09及周线图一目均衡云区底部115.36(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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