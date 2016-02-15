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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 14:49 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：随着中国市场恢复交易，投资者风险偏好回升

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* 美元/日圆涨0.56%，欧元/美元小跌0.3%，澳元/美元涨0.75%，新西兰元/美元涨0.63%

* 美元/人民币在岸市场汇率跌1.22%，美元/人民币离岸市场汇率跌0.25%，美元/台币跌1.48%，美元/马币跌0.98%

* E-迷你标普500指数期货涨1.1%，日经指数涨7.16%，中国沪综指跌0.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.3%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.3%

* 外需疲软导致中国1月出口持续恶化，顺差创新高缓解人民币贬值压力

* 日本第四季萎缩程度大于预期，加深全球放缓担忧 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王颖)

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