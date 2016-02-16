台湾货币市场：2月16日及本提存期资金预期变化一览表

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北2月16日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共687.30亿台币。 --98甲2期7息公债付息12.75亿台币。08 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)2,021.3亿台币： 2/17 4,487.50亿台币 2/18 1,241.20亿台币 2/19 5,635.00亿台币 2/22 2,692.00亿台币 2/23 5,637.50亿台币 2/24 3,234.50亿台币 2/25 1,985.50亿台币 2/26 28.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 3/01 1,843.50亿台币 3/02 4,766.00亿台币 3/03 6,375.80亿台币 注*：表新增。 --公债还本付息102.8080075亿台币： 02/18 92甲3期13息 16.25亿台币 02/22 99甲4期6息 15.00亿台币 02/22 100甲4期5息 12.00亿台币 02/24 95甲2期10息 11.25亿台币 02/25 94甲3期11息 14.25亿台币 02/26 102甲5期3息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期2息 6.375亿台币 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/17：Natixis 发行2.62亿美元债券。 --2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。 --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。 --2/25：财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，