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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：2月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月16日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共687.30亿台币。 
    --98甲2期7息公债付息12.75亿台币。08
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。  
    
----------------------------------------------------------------------    
(本提存期)

    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)2,021.3亿台币：         
      2/17                  4,487.50亿台币
      2/18                  1,241.20亿台币
      2/19                  5,635.00亿台币
      2/22                  2,692.00亿台币
      2/23                  5,637.50亿台币
      2/24                  3,234.50亿台币
      2/25                  1,985.50亿台币
      2/26                     28.00亿台币
      2/29                  4,094.80亿台币
      3/01                  1,843.50亿台币
      3/02                  4,766.00亿台币
      3/03                  6,375.80亿台币
    注*：表新增。
    
    --公债还本付息102.8080075亿台币：
   02/18     92甲3期13息         16.25亿台币
   02/22      99甲4期6息         15.00亿台币
   02/22     100甲4期5息         12.00亿台币
   02/24     95甲2期10息         11.25亿台币
   02/25     94甲3期11息         14.25亿台币
   02/26     102甲5期3息    11.1830075亿台币
   02/26     103甲5期2息         6.375亿台币
   03/03     103甲6期2息         16.50亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    
    **紧缩因素：  
    --2/17：Natixis 发行2.62亿美元债券。   
    --2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。
    --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。
    --2/25：财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)         

    

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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