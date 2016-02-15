台湾债市：指标公债殖利率再创新低但收盘脱离低位，后续观察台股后市

* 指标10年券殖利率盘初随股市大跌，但脱离盘中低点 * 后续观察股市行情 * 10年券发行前殖利率暂看0.820-0.870% 路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债殖利率周一随休市期美债殖利率大跌收低，盘中虽一度再创历史低 位，但收盘脱离低点。交易商表示，农历春节期间，国际股市大跌，台股盘初虽跟跌，但在政府基金护盘下收 平盘，这令盘初介入的台债短多稍有出场，后续股市走势仍须密切关注。 交易员认为，台债多头的格局仍未被破坏，不过殖利率来到这个低水位，多头的后续航力有待观察。目前 国际经济表现未见起色，各国祭出负利率希望拉抬经济，这令台湾央行可能在3月续以降息因应，但这个利多 也已反应在近日连续下跌的殖利率行情中。 一位大型商银交易员说，〞资金有进来台湾、南韩、印度、中国，只不过以前这些'金砖'，都变成'泥砖' 了。〞 他们表示，以台币汇价今日表现来看，外资有大举汇入迹象，只不过这后续继续汇入的力道仍待观察。但 以台债行情来看，前景仍是相当好。今日短多虽有出场迹象，但是成交量并不算大，空单也没有大举入场。 〞目前股市潜在的利空仍多，国际股市波动愈大，显示避险需求还在，〞一位票券商交易员表示。 台币兑美元 周一盘中实质汇价升值幅度扩大，并创逾一个月高位。本地时间15:35，台币升5.05 角报33.015。 台湾股市周一新春开红盘收微升，惟涨势明显逊于亚股。分析师认为，农历新年休市期间，国际股市大跌 ，不过台股在政府基金进场护盘下，终场守住微升格局。 台湾央行2月5日公布，2月16日将发行14天期定存单，利率降为0.26%，原为0.29%。 交易员 认为，央行此举显示3月降息的机率很大。 五年券104/13期 殖利率收跌5.50基点至0.4600%，盘中以0.4550%创低位；10年新券105/4A0 5104=TWO发行前交易殖利率跌2.80基点报0.8520%，今日盘中的新低是0.8260%。 交易员预估，明日10年新券105/4期发行前交易殖利率区间在0.820-0.870%，五年公债104/13期殖利率区 间在0.440-0.480%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -5.50 0.4600% *0.4550-0.4600% 1.0 10 105/04 -2.80 0.8520% *0.8260-0.8553% 94.5 *表示创该券交易以来殖利率低位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.8775% 5 104/13 0.4600% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校)