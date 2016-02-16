表格：外资及陆资在台股转为买超90.82亿台币，中止连两日卖超

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超90.82亿台币，中止先前连两个交易日卖超共计48.08亿台币；上交易日为卖超30.55亿台币。
三大法人今日合计买超111.67亿台币，上交易日修正后为卖超35.95亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
2/16 +90.82 +10.56 +8.67 +1.63 +111.67
2/15 -30.55 -2.22 +4.65 -7.82r -35.95r
2/3 -17.53r -23.25 -1.94 -3.53r -46.24r
2/2 +40.60r +3.03 +0.79 -5.46r +38.96r
2/1 +68.34r -31.91 +0.41 -2.16r +34.68r
本月累计 +151.68 -43.78 +12.57 -17.35 +103.12
2016
月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
1月 -594.83r -161.50 +30.03 -10.66r -736.96r
2015
12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r
11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r
10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r
9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r
8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r
7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r
6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r
5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
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路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，