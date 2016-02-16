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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 14:56 BJT

表格：外资及陆资在台股转为买超90.82亿台币，中止连两日卖超

路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超90.82亿台币，中止先前连两个交易日卖超共计48.08亿台币；上交易日为卖超30.55亿台币。

三大法人今日合计买超111.67亿台币，上交易日修正后为卖超35.95亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

2/16 +90.82 +10.56 +8.67 +1.63 +111.67

2/15 -30.55 -2.22 +4.65 -7.82r -35.95r

2/3 -17.53r -23.25 -1.94 -3.53r -46.24r

2/2 +40.60r +3.03 +0.79 -5.46r +38.96r

2/1 +68.34r -31.91 +0.41 -2.16r +34.68r

本月累计 +151.68 -43.78 +12.57 -17.35 +103.12

2016

月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

1月 -594.83r -161.50 +30.03 -10.66r -736.96r

2015

12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r

11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r

10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r

9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r

8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r

7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r

6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r

5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r

4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。

2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)

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