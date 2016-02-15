国际油市：指标原油期货小跌，中国贸易数据低迷成拖累

“价格越低，产油国减产的动力就越大，”Okato Shoji驻东京分析师Kaname Gokon称。

但包括国际能源署(IEA)在内的很多分析机构都认为，OPEC和其他产油国达成减产协议以降低不断膨胀的供应的机会渺茫。

“我们仍然认为，如果油价受到减产的人为支撑，也只会给高成本的生产者提供更多喘息空间，仅仅能够解决短期问题，”辉立期货在一份报告中称。

中国1月出口较上年同期下降11.2%，进口骤降18.8%，均大大弱于预期。中国1月原油进口较上月所及纪录高位下降20%。

0730GMT，4月布兰特原油期货 跌0.07美元至每桶33.29美元；美国原油期货 跌0.13美元至每桶29.31美元，但仍较上周四所及12年低位高11%。市场交投或比往常清淡，因美国周一适逢总统日假期，纽约原油市场休市。

伊朗一名副总统周六表示，该国目前的每日原油出口量为130万桶，到3月20日下个伊朗年开始时将达到150万桶。(完)

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