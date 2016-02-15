台湾汇市：台币收创近一个半月高位，因中国大幅上调人民币中间价

* 台币开红盘收升，创近一个半月高位 * 海外NDF折价扩大，外资在现货抛汇套利 * 央行午后进场干预，台币是否续升仍待观察 路透台北2月15日 - 台币兑美元 周一开红盘收升近1角，创近一个半月高位。交易员表示，主要 因中国央行大幅上调人民币汇率指导价，且有外资汇入，带动台币随亚洲货币上扬。不过午后央行进场干预， 令台币升幅明显收敛。 交易员指出，今日海外无本金交割远期外汇(NDF)折价进一步扩增，吸引热钱在现货端抛汇进行套利，使 得台币兑美元盘中一度升逾5角，但央行守在33.00价位，升值幅度未进一步扩大。 〞下午老大有些买盘，就柳树理论那一套啊。〞一位公股银行交易员说。 虽然台币已连涨三日，但外资却在台股现货连两日卖超共48.08亿台币。有外商银行交易主管称，这波进 来的资金主要以套利盘为主，并没有打算停留太久。 他认为，国际美元在春节长假期间回档，多已反应市场对今年FED升息无望的心理预期，且台湾经济体质 疲弱，预料明日公布的1月出口数据依旧衰退，台币欲持续走强不易，实质汇价在33.00料将有守。 不过另一公股银行交易员则称，美元尚未跌到满足点，台币续升压力仍在，台币兑美元实质汇价有机会测 试32.90。 〞美元应该会弱一点，大家还是满手的美元。〞他说。 台币兑美元今日收升9.9分报33.421，前高为1月5日的33.270。 交易员预测明日台币兑美元波动仍大，主要实质交易区间料在32.950-33.300。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价大幅扩增，显示市场预 期台币将走扬；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.950/33.000，上日收在33.005。 今日台币主要交易区间在33.001-33.301，上日在33.215-33.319。 多数新兴亚币周一上涨，此前中国央行大幅上调人民币汇率指导价，缓解了市场对人民币贬值风险的担忧 ，而且本地区股市扳回近期的部分沉重跌幅。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.421 33.520 33.001-33.429 33.380 7.97 7.63 司 元太外汇经纪公 33.416 33.522 33.002-33.416 33.309 2.93 3.69 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.065 -0.045/-0.025 美元/台币六个月期 0.015/0.050 0.065/0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)