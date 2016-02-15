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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 17:04 BJT

台湾汇市：台币收创近一个半月高位，因中国大幅上调人民币中间价

* 台币开红盘收升，创近一个半月高位
    * 海外NDF折价扩大，外资在现货抛汇套利
    * 央行午后进场干预，台币是否续升仍待观察

    路透台北2月15日 - 台币兑美元 周一开红盘收升近1角，创近一个半月高位。交易员表示，主要
因中国央行大幅上调人民币汇率指导价，且有外资汇入，带动台币随亚洲货币上扬。不过午后央行进场干预，
令台币升幅明显收敛。
    
    交易员指出，今日海外无本金交割远期外汇(NDF)折价进一步扩增，吸引热钱在现货端抛汇进行套利，使
得台币兑美元盘中一度升逾5角，但央行守在33.00价位，升值幅度未进一步扩大。
    
    〞下午老大有些买盘，就柳树理论那一套啊。〞一位公股银行交易员说。
    
    虽然台币已连涨三日，但外资却在台股现货连两日卖超共48.08亿台币。有外商银行交易主管称，这波进
来的资金主要以套利盘为主，并没有打算停留太久。
    
    他认为，国际美元在春节长假期间回档，多已反应市场对今年FED升息无望的心理预期，且台湾经济体质
疲弱，预料明日公布的1月出口数据依旧衰退，台币欲持续走强不易，实质汇价在33.00料将有守。
    
    不过另一公股银行交易员则称，美元尚未跌到满足点，台币续升压力仍在，台币兑美元实质汇价有机会测
试32.90。
    
    〞美元应该会弱一点，大家还是满手的美元。〞他说。
    
    台币兑美元今日收升9.9分报33.421，前高为1月5日的33.270。
    
    交易员预测明日台币兑美元波动仍大，主要实质交易区间料在32.950-33.300。    
       
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价大幅扩增，显示市场预
期台币将走扬；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.950/33.000，上日收在33.005。
    
    今日台币主要交易区间在33.001-33.301，上日在33.215-33.319。
    
    多数新兴亚币周一上涨，此前中国央行大幅上调人民币汇率指导价，缓解了市场对人民币贬值风险的担忧
，而且本地区股市扳回近期的部分沉重跌幅。    
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.421     33.520   33.001-33.429   33.380     7.97    7.63
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.416     33.522   33.002-33.416   33.309     2.93    3.69
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.080/-0.065        -0.045/-0.025 
 美元/台币六个月期         0.015/0.050          0.065/0.105  
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)

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