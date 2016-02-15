金属期市：伦敦期铜和期镍上涨，中国市场长假过后恢复交易

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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鉴于上述金属价格已经处于或低于生产成本，加之生产旺季即将来临、企业库存偏低，交易商预计上述金属价格不会再大幅下降。
“人们有种感觉，金属价格更有韧性，因为已经经历过当前股市正在经历的状况”INTL FC Stone的Ed Meir在报告中称。
投资者对铜的看法也不再那么偏空。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至2016年2月9日对冲基金和资产管理公司削减约半数看空纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的仓位。
0730 GMT，LME三个月期铜 涨2.1%至每吨4,596.50美元，延续了上日1.2%的涨幅，上周累计跌幅超过2%。
LME镍价反弹4.5%，扭转了上周跌幅超过4%的局面。
上海期货交易所期铜 跌幅一度多达2%，而上海期货交易所期镍 下跌约7%，这两个品种之后跌势有所减弱。
摩根大通上周五选择了结做空2016年12月LME镍的交易。该行预计现货镍 价格第一季度在每吨8,000美元的水平。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 高琦/李春喜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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