金属期市：伦敦期铜和期镍上涨，中国市场长假过后恢复交易

鉴于上述金属价格已经处于或低于生产成本，加之生产旺季即将来临、企业库存偏低，交易商预计上述金属价格不会再大幅下降。

“人们有种感觉，金属价格更有韧性，因为已经经历过当前股市正在经历的状况”INTL FC Stone的Ed Meir在报告中称。

投资者对铜的看法也不再那么偏空。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至2016年2月9日对冲基金和资产管理公司削减约半数看空纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的仓位。

0730 GMT，LME三个月期铜 涨2.1%至每吨4,596.50美元，延续了上日1.2%的涨幅，上周累计跌幅超过2%。

LME镍价反弹4.5%，扭转了上周跌幅超过4%的局面。

上海期货交易所期铜 跌幅一度多达2%，而上海期货交易所期镍 下跌约7%，这两个品种之后跌势有所减弱。

摩根大通上周五选择了结做空2016年12月LME镍的交易。该行预计现货镍 价格第一季度在每吨8,000美元的水平。(完)

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