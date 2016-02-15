《汇市简讯》欧元/美元跌穿200小时移动均线，应能吸引逢低买盘

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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* 欧元/美元测试200小时移动均线下方
* 图表：tmsnrt.rs/1SPvXbO
* 在2月的修正反弹期间一直位于200小时移动均线上方
* 2月9/10日低点1.1161/63为下一支撑位
* 接下来为1.0711-1.1377涨势的38.2%回档位1.1122。然后是主要关口200日移动均线切入位1.1055
* 多头应该会视当前水平为买入机会(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。