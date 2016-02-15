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市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 16:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌穿200小时移动均线，应能吸引逢低买盘

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* 欧元/美元测试200小时移动均线下方

* 图表：tmsnrt.rs/1SPvXbO

* 在2月的修正反弹期间一直位于200小时移动均线上方

* 2月9/10日低点1.1161/63为下一支撑位

* 接下来为1.0711-1.1377涨势的38.2%回档位1.1122。然后是主要关口200日移动均线切入位1.1055

* 多头应该会视当前水平为买入机会(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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