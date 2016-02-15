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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 16:10 BJT

日本橡胶: 1月31日止日本生胶库存较10天前上升11.8%，至12,870吨

路透东京2月15日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，1月31日止的10日内，日本生胶库存上升11.8%，至12,870吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 1月31日 1月20日 1月10日 12月31日 12月20日 12月10日

生胶 12,870 11,514 9,973 10,229 9,767 9,326

天然乳胶 271 264 275 277 252

合成胶(固体) 1,229 1,265 1,313 1,382 1,291 1,335

合成乳胶(D.R.C.) 29 29 34 34 34 34

(完) (编译 于春红; 审校 高琦)

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