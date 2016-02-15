日本橡胶: 1月31日止日本生胶库存较10天前上升11.8%，至12,870吨

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透东京2月15日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，1月31日止的10日内，日本生胶库存上升11.8%，至12,870吨。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 1月31日 1月20日 1月10日 12月31日 12月20日 12月10日
生胶 12,870 11,514 9,973 10,229 9,767 9,326
天然乳胶 271 264 275 277 252
合成胶(固体) 1,229 1,265 1,313 1,382 1,291 1,335
合成乳胶(D.R.C.) 29 29 34 34 34 34
(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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