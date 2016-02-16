《分析师观点3》台湾1月出口年减13%连12个月衰退，央行双率料采双降策略

路透台北2月16日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额较上年同期减13%，为连续第12个月衰退，但大致符合市场预估减13.55%。分析师认为，台湾央行料在利率和汇率采双降策略，以刺激景气。

1月进口则较上年同期减11.7%，少于市场预估减13.69%；当月贸易顺差为35.1亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

2016年1月年变动率(%) 2015年12月年变动率(%)

整体出口金额 -13.0 -13.9

--中国(含香港) -19.3 -16.4

--美国 -5.8 -7.3

--欧洲 +3.4 -4.3

--日本 -1.8 -5.2

**市场评论**

日盛投顾分析师古竣文：

上半年台湾的出口表现会弱一些，第一季又更弱于第二季，目前看来全球景气复苏脚步慢，不过今年成长应比去年佳，因此估计今年的出口金额有机会恢复正成长2-4%之间。

我们原本预期台湾央行不会再降息，但农历年前央行将短率调降，而且第一季的经济数据又不好，近期又有天灾，综合考量后，我们认为央行第一季将再降息半码。至于汇率部分则要看国际美元的走势而定，中长线台币仍看贬，不排除贬至35。

台新投顾分析师王凯民：

由于苹果 的新机种出货陷入迟滞，且台湾产业有结构问题，使台湾出口不振。 但今年出口仍可能较上年呈现小幅负成长，推估景气谷底可能在去年第三-四季。今年复苏力道目前看来很缓和，有可能是L形的右边--躺平，弹不起来。台湾央行则在通膨仍低之下，还有一些降息空间。

凯基投顾分析师蔡耀德：

1月出口衰退13%主要是去年上半年基期高，因此预估今年上半年出口年变动率仍将持续衰退。中国方面出口表现差，一方面他们寻求进口替代，另外整体景气放缓也使台湾的出口不佳。台湾央行今年上半年预期将在3、6月各降息一次。

中国需求不振，因此全年估计台湾出口较上年衰退3%左右，而苹果出货量持平或衰退，也令台湾出口显现一些压力，对台湾央行而言，双率--汇率和利率双降是可以预期的。

**市场反应**

--台币兑美元 周二收贬3.2分至33.453。

--台股加权股价指数 周二收盘上涨1.80%至8,212.07点。

--10年公债105/4期 发行前交易殖利率周二弹升2.04基点报0.8724%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾进出口数据新闻，请点选

**相关背景**

--主计总处11月下修2015年的经济成长率预估至1.06%，原估为1.56%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。

--主计总处先前预估2016年海关出口估年升1.97%，进口估年升0.98%。