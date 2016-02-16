《分析师观点3》台湾1月出口年减13%连12个月衰退，央行双率料采双降策略

路透台北2月16日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额较上年同期减13%，为连续第12个月衰退，但大致符合市场预估减13.55%。分析师认为，台湾央行料在利率和汇率采双降策略，以刺激景气。
1月进口则较上年同期减11.7%，少于市场预估减13.69%；当月贸易顺差为35.1亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
2016年1月年变动率(%) 2015年12月年变动率(%)
整体出口金额 -13.0 -13.9
--中国(含香港) -19.3 -16.4
--美国 -5.8 -7.3
--欧洲 +3.4 -4.3
--日本 -1.8 -5.2
**市场评论**
日盛投顾分析师古竣文：
上半年台湾的出口表现会弱一些，第一季又更弱于第二季，目前看来全球景气复苏脚步慢，不过今年成长应比去年佳，因此估计今年的出口金额有机会恢复正成长2-4%之间。
我们原本预期台湾央行不会再降息，但农历年前央行将短率调降，而且第一季的经济数据又不好，近期又有天灾，综合考量后，我们认为央行第一季将再降息半码。至于汇率部分则要看国际美元的走势而定，中长线台币仍看贬，不排除贬至35。
台新投顾分析师王凯民：
由于苹果 的新机种出货陷入迟滞，且台湾产业有结构问题，使台湾出口不振。
但今年出口仍可能较上年呈现小幅负成长，推估景气谷底可能在去年第三-四季。今年复苏力道目前看来很缓和，有可能是L形的右边--躺平，弹不起来。台湾央行则在通膨仍低之下，还有一些降息空间。
凯基投顾分析师蔡耀德：
1月出口衰退13%主要是去年上半年基期高，因此预估今年上半年出口年变动率仍将持续衰退。中国方面出口表现差，一方面他们寻求进口替代，另外整体景气放缓也使台湾的出口不佳。台湾央行今年上半年预期将在3、6月各降息一次。
中国需求不振，因此全年估计台湾出口较上年衰退3%左右，而苹果出货量持平或衰退，也令台湾出口显现一些压力，对台湾央行而言，双率--汇率和利率双降是可以预期的。
**市场反应**
--台币兑美元 周二收贬3.2分至33.453。
--台股加权股价指数 周二收盘上涨1.80%至8,212.07点。
--10年公债105/4期 发行前交易殖利率周二弹升2.04基点报0.8724%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
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**相关背景**
--主计总处11月下修2015年的经济成长率预估至1.06%，原估为1.56%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。
--主计总处先前预估2016年海关出口估年升1.97%，进口估年升0.98%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)