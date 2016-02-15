路透伦敦2月15日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元涨势在略低于1.14美元处停滞，日线图相对强弱指标(RSI)显示未能进入70以上强势区域。但我们仍假定汇价将继续升向接近1.15的长期区间顶部。

美元/日圆：2月以来大幅下滑，不过上周收盘已远远脱离低位。若大幅回升，可能会在之前的一年期支撑位116日圆处遭遇强大阻力。

欧元/英镑：汇价在始于2013年7月长期跌势的50%回档位以及0.7900处呈现停滞，表明可能出现更大回调，0.7715和0.7525为潜在支撑位。

英镑/美元：英镑自上周低位强力反弹，最终以涨势作收，表明前一周的K线图多头吞噬型态可推动英镑走高。冲破1.46美元后，有望进一步上探1.49美元。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1196 1.1258 -0.55 +3.09 1.0860

美元/日圆 113.88 113.20 +0.60 -5.34 120.30

欧元/日圆 127.50 127.44 +0.05 -2.28 130.47

美元/瑞郎 0.9827 0.9768 +0.60 -1.91 1.0018

英镑/美元 1.4497 1.4505 -0.06 -1.64 1.4738

美元/加元 1.3826 1.3845 -0.14 -0.09 1.3839

美元/离岸人民币 6.4979 6.5090 -0.17 -1.07 6.5680

澳元/美元 0.7145 0.7097 +0.68 -1.79 0.7275

新西兰元/美元 0.6665 0.6629 +0.54 -2.34 0.6825

欧元/瑞郎 1.1005 1.0989 +0.15 +1.09 1.0886

欧元/英镑 0.7722 0.7762 -0.52 +4.82 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.4542 9.4718 -0.19 +3.09 9.1705

美元/挪威克朗 8.5983 8.5787 +0.23 -2.73 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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