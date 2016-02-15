版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 16:41 BJT

全球贵金属：2月12日SPDR黄金持仓降0.71%，iShares白银持仓增1.24%

路透2月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四下降0.71%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加1.24%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,857,891.2 2月12日 23,020,458.0 2月11日 -162,566.8 -0.71%

iShares 312,189,845.0 2月12日 308,380,861.0 2月11日 3,808,984.0 1.24% (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐