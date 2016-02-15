亚洲橡胶：TOCOM期胶大涨4.4%创一周最高，因股市飙升且日圆走软

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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“东京股市上涨、日圆下跌以及上周五油价反弹均有助于提振市场人气，”Nissan Securities的研究主管Hiroyuki Kikukawa称。
“TOCOM指标期胶正处于W型筑底阶段，这也引来了技术性买盘，但需要达到1月份高点166.3日圆方能形成真正的看涨趋势，”Kikukawa称。
春节后恢复交易的中国期胶，也基本上摆脱了远逊于预期的中国贸易数据的影响。
主力上海期交所5月期胶 涨295元人民币，收于每吨10,530元(1,621.60美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤109.0美分，涨3.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙国玉；审校)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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