亚洲橡胶：TOCOM期胶大涨4.4%创一周最高，因股市飙升且日圆走软

“东京股市上涨、日圆下跌以及上周五油价反弹均有助于提振市场人气，”Nissan Securities的研究主管Hiroyuki Kikukawa称。

“TOCOM指标期胶正处于W型筑底阶段，这也引来了技术性买盘，但需要达到1月份高点166.3日圆方能形成真正的看涨趋势，”Kikukawa称。

春节后恢复交易的中国期胶，也基本上摆脱了远逊于预期的中国贸易数据的影响。

主力上海期交所5月期胶 涨295元人民币，收于每吨10,530元(1,621.60美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤109.0美分，涨3.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙国玉；审校)