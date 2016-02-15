重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位料近二级，现券走势震荡需求或一般

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息债

* 期限及招标金额：1/3年：各60亿元；5/7年：各70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：2月16日9:30-10:30；7年：2月16日9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.40%-2.47%；2.70%-2.80%；2.92%-3.00%；3.15%-3.24%

* 预测均值: 2.41%；2.77%；2.96%；3.19%；

路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-7年四期债。路透调查显示，猴年伊始，现券走势较为震荡，继上日收益率快速下行一波之后，今日则小幅反弹，显示市场情绪整体仍偏谨慎，料明日四期新债结果接近或略低于二级。

北京一银行交易员认为，国开债感觉需求应该比较一般吧，昨天收益率比节前下了10个基点，所以今天收益率有反复也是正常的，目前觉得就三年及五年需求应该还可以。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五及七年期最新收益率分别为2.5050%、2.8642%、3.0229%和3.1681%。

上海一银行交易员认为，从盘面来看，机构整体买盘还是可以的，毕竟收益率反弹幅度也比较有限，表明中长期债市预期仍向好。

中国银行间债市周一现券收益率小幅反弹，交易员表示，昨日现券大涨以后，获利回吐压力略有显现。不过国债期货在春节后首个交易日表现亮眼，五年、10年品种均高开高走。

明日招标的四期债中，五年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年为今年第四期 的增发债，票面利率2.29%；三年和七年为2015年23期 和21期 的增发债，票面利率为2.98%和3.59%。

具体发行条款如下：

2016年第四期增发债、2015年第23/21期增发债、2016年第六期新发债

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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：2月16日9:30-10:30；7年：2月16日9:30-11:20

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 2/18

起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4

5年：2/18；7年：2015/10/22

分销期 2/17-2/18

上市日 2/22

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%