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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 18:09 BJT

《全球汇市》日圆和欧元回落，来自中日的因素缓解全球不安情绪

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1204 1.1258 -0.48 +3.17 1.0860

美元/日圆 113.91 113.20 +0.63 -5.31 120.30

欧元/日圆 127.65 127.44 +0.16 -2.16 130.47

美元/瑞郎 0.9822 0.9768 +0.55 -1.96 1.0018

英镑/美元 1.4474 1.4505 -0.21 -1.79 1.4738

美元/加元 1.3825 1.3845 -0.14 -0.10 1.3839

美元/离岸人民币 6.4995 6.5090 -0.15 -1.04 6.5680

澳元/美元 0.7145 0.7097 +0.68 -1.79 0.7275

新西兰元/美元 0.6664 0.6629 +0.53 -2.36 0.6825

欧元/瑞郎 1.1006 1.0989 +0.15 +1.10 1.0886

欧元/英镑 0.7738 0.7762 -0.31 +5.04 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.4710 9.4718 -0.01 +3.28 9.1705

美元/挪威克朗 8.5866 8.5787 +0.09 -2.86 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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