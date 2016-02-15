欧洲汇市：英镑随全球股市反弹，欧盟峰会成为后市续涨关键

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
英镑兑美元 持平于1.4495美元，英镑兑欧元 涨约0.5%至0.7720英镑，上周四一度低见14个月低点0.7897。
欧元通常与避险资产走势一致，因欧元收益率较低，而且在全球股市和大宗商品上涨时，欧元表现通常逊于它们。
德国公债收益率(殖利率)周一上升，而欧元区负债最沉重的国家借款成本下降，之前中国央行提高人民币兑美元中间价，缓解了近期围绕人民币贬值的担忧。
英镑交易商还将关注周二将公布的英国通胀数据。
投资者已消化未来几个英央行降息的可能性，因全球股市近期走势动荡，银行股下跌且英国经济数据好坏不一。
但一些分析师称，利率市场的走势可能已过度。一旦高风险资产人气企稳，英镑可能上涨，尤其兑是欧元。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/高琦)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。