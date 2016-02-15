日本金融：负利率政策料令日本主要银行本财年获利平均降8%-标普

路透东京2月15日 - 标准普尔周一表示，日本央行实施的负利率政策料令日本八家主要银行的营业利润在当前财年平均下降8%。

标普还预计，地区银行受负利率的冲击会更大，他们在当前财年的营业利润可能同比下降15%。

但标普指出，负利率政策的影响不仅是通过对银行存放在央行的准备金征收0.1%的利息，还会有其他间接冲击，比如日圆贷款和公债持仓的利息收入减少。

“我们基于特定假设得出的估测是，日本央行的负利率政策可能对银行造成更大的间接影响，而直接影响料将有限。”标普说道。

迄今为止，日本尚无银行表示将对家庭和企业存款收取费用，但很多银行都调降了一些本就很低的存款利率。（完）