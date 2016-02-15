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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 18:41 BJT

东南亚股市：多数上涨；新加坡股市创2011年10月以来最大单日涨幅

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 327.53 3.94 +1.22 -1.59 332.82

新加坡 2607.90 67.95 +2.68 -9.53 2882.73

马来西亚 1649.96 6.22 +0.38 -2.51 1692.51

泰国 1288.40 11.91 +0.93 +0.03 1288.02

印尼 4740.73 26.33 +0.56 +3.22 4593.01

菲律宾 6692.58 38.13 +0.57 -3.73 6952.08

越南 543.79 -0.96 -0.18 -6.09 579.03

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/李春喜/孙茉莉; 审校 王洋)

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