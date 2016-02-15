重温稿-中国数据：1月实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元--商务部

路透北京2月15日 - 中国商务部周一公布，1月份，中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）；在FDI结构上，外商投资行业结构进一步优化，西部地区引资明显增长。

商务部网站刊登的新闻稿指出，1月，服务业实际使用外资596亿元，同比增长5.7%，在全国总量中的比重为67.6%；高技术服务业实际使用外资72亿元，同比增长123.4%。此外，西部地区实际使用外资58.7亿元，同比增长16.9%。

商务部外资司负责人表示，中国从对华投资前10位国家和地区实际吸引外资总额843.8亿元，占到当月FDI总额的95.6%，比上年同期增长2.6%。其中，美国、欧盟、日本对华投资得到大幅增长，同比增幅分别达到463.6%，30.9%和22.8%。

此外，商务部称，1月，外资并购交易企业数和引资规模双提高，当月，外商以并购方式新设立外商投资企业114家，实际使用外资344亿元，同比分别增长6.5%和15.7%；并购在全国实际使用外资总量中所占比重由上年同期的34.7%上升到39%。

2015年12月中国实际使用外资(FDI)770.2亿元(折122.3亿美元)，同比下降5.8%。

历史FDI数据实际投资额及同比变动(%) CNFDI=ECI:

2016年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

1月 140.7 882.5 3.2

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

12月 122.3 770.2 -5.8

11月 103.6 649 1.9

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9