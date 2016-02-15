重温稿-中国新债：河北省定向发行350.13亿元一般及专项地方债，为年内首批

路透上海2月15日 - 中国河北省财政厅周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额350.13亿元人民币的地方政府债，其中一般债229.41亿元、专项债120.72亿元，均为置换债券，利率较下限上浮13%-14%。这也是今年首批通过定向承销方式完成发行的地方政府债券。

河北本次定向发行的一般债券共四期，分为三、五、七和10年，发行规模依次为46.17亿元、68.72亿元、68.72亿元和45.8亿元。四期债利率分别为2.96%、3.14%、3.32%和3.28%，三年、五年期较下限上浮14%，七年、10年期上浮13%。

而专项债共三期，含三、五、七年品种，发行规模分别为36.32亿元、36.16亿元和48.42亿元，利率与同期限一般债相同。

今年地方债公开招标发行也将于本周启动。湖北省财政厅此前公告称，将于本周四（18日）招标发行总额600亿元的一般地方债，期限三、五、七和10年。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。而定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)