国际油市：亚洲柴油裂解价差保持稳定，因市场涌现更多现货供给

路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油裂解价差周一保持稳定，交易员表示这是因现货市场上涌现更多来自亚洲的供给，可能帮助填补3月可能出现的缺口，届时炼厂将进入维护期。

交易员表示，印度的Mangalore and Refinery Petrochemicals (MRPL)以每桶较新加坡报价贴水0.80-0.90美元向BP出售40,000吨船期为3月11-13日的航煤。但这未能获得确认。

他们还表示，相比之下MRPL之前出售的一艘3月初船货获得价格为贴水1.30-1.35美元。

交易员称，马来西亚国家石油公司(Petronas) 可能以每桶升水约0.15-0.20美元的价格，从马六甲出售了300,000桶含硫10ppm、船期为2月22-24日的柴油。

他们还表示，高硫柴油供给充足，台湾中油在出售一艘3月船货。

交易员表示，这可能会抵消部分台塑石化 的产量损失，其将从3月起进入设备维护期，不过两者的油品级别不同。

他们称，由于印度的船货将前往新加坡而不是非洲或西方，柴油的库存水平可能会上升。

定船数据显示，BP已初步锁定Energy Champion号在2月24日将60,000吨柴油从Vadinar运往新加坡，但这未能获得BP的确认。

新加坡现货市场上，有一笔柴油交易达成，未见航煤交易。

兴隆以每桶较新加坡2月16-29日平均报价贴水0.10美元的价格，向壳牌 出售250,000桶含硫500ppm、船期为3月1-5日的柴油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻